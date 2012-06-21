Сьогодні, 18 січня 2018 року, набула чинності постанова Національнальної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік» від 9 січня 2018 року №12.
Постанову НКРЕКП №12 було опубліковано в суботньому номері газети «Урядовий кур’єр».
Постановою затверджено ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік (без податку на додану вартість), які регулюються 16 додатками.