Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
З метою підтримки стабільності валютного ринку України Правління Національного банку України Постановою № 65 встановило вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.
Вищезазначені надходження в іноземній валюті підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України уповноваженим банкам та/або Національному банку України у розмірі 50%. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.
Постанова № 65 діятиме до 13 грудня 2018 року (включно).
За оцінками Нацбанку, встановлений ліміт забезпечить більш рівномірний попит на валюту з боку компаній, які бажають оплатити дивіденди іноземним інвесторам.
Як зазначають експерти, послаблення обмежень сприятиме поліпшенню ділового та інвестиційного клімату України і водночас не призведе до порушення цінової і фінансової стабільності в країні.