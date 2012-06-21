Українська влада чітко розуміє, з чим треба йти 9 грудня в Парижі на зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії. Про це Секретар РНБО Олексій Данілов заявив на засіданні Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». «Глава Української держави обстоюватиме на зустрічі в нормандському форматі: повернення українських військовополонених (на превеликий жаль, ідеться про сотні людей, які перебувають у полоні); припинення вогню по всій лінії фронту; повернення на українсько-російський кордон українських військових (до того часу дуже багато процесів проходитиме вкрай складно)», — зазначив Секретар РНБО.
Він при нагоді розповів, як нещодавно провів зустріч із Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, під час якої посол наголосив, що треба терміново проводити вибори на окупованій частині Донбасу і вони мають відбуватися виключно за українським законодавством, за участі українських партій і на виборчій дільниці, де має бути прапор України. І це принципова позиція.
Підготовка до нормандської зустрічі триває, майже щодня відбуваються наради та консультації із главою держави за участі військових і різних органів влади. «Упевнений, що позиція Володимира Зеленського буде позицією Президента України, і жодного кроку на якісь капітуляційні процеси, на якісь процеси, які не будуть пов’язані з інтересами нашої держави, повірте, ніхто не робитиме», — цитує УНІАН слова Секретаря РНБО.
Олексій Данілов повідомив, що РНБО має п’ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу. Він не зміг повідомити їх подробиці, але запевнив, що вони тільки на користь нашої країни. «Перемога буде за нами. Ми обов’язково повернемо кордони Донецької і Луганської областей, і ми обов’язково повернемо наш Крим», — підкреслив Секретар РНБО.
Українська влада має намір створити якомога більше гуманітарних коридорів для пересування українців з окупованих територій Донбасу на вільні території України. За словами Олексія Данілова, українське керівництво розглядає розведення сил і засобів на лінії розмежування як створення гуманітарних коридорів. Тим українцям, які опинилися в російській окупації на сході України, слід дати змогу перетинати лінію зіткнення (а насправді це лінія фронту).
«Сьогодні не існує жодного коридору автомобільного зв’язку з територією окупованої Луганської області. Є обмеження на території Донецької області. Наше завдання — зробити якомога більше таких гуманітарних коридорів для того, щоб українські громадяни могли спокійно пересуватися своєю країною», — резюмував Секретар РНБО.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»