У Харкові відкрився Українсько-турецький координаційний центр науково-технічних досліджень. Укладення договору про співпрацю між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Стамбульським технічним університетом відбулося за участі керівників цих закладів Євгена Сокола і Мехмета Караджі та представників наукової громадськості Харківщини.
Як повідомили учасники заходу, головне завдання нового центру — прискорення процесу комерціалізації наукових розробок. Цьому й сприятиме підписаний договір між двома вишами, який передбачає проведення спільних наукових досліджень і розроблення інноваційних технологій в галузі електроніки, машинобудування, космосу, авіації тощо. Згідно з документом, Харківська політехніка та Стамбульський технічний університет також спільно працюватимуть над розробленням двигунів внутрішнього згоряння, систем передачі, електронних блоків управління і матеріалів тощо.
Створення нового центру і проведення спільних наукових досліджень, як наголошували під час підписання договору про співпрацю, стало першим кроком в об’єднанні наукових потенціалів двох країн. Зокрема, у Стамбульському технічному університеті працюють 360 лабораторій і 13 дослідницьких центрів. 23 спеціальності мають акредитацію в США, що дає змогу студентам брати участь у програмах обміну та отримувати два дипломи. Університет здійснює навчання в таких напрямах, як механіка, електротехніка, електроніка, хімія, металургія, інформатика, кораблебудування, аеронавтика, а також менеджмент, архітектура, мистецтво, дизайн, музика. У Стамбульському університеті функціонує технопарк із грошовим обігом мільярд доларів, де працюють понад 200 компаній. Третину випускників університету задіяно в наукових дослідженнях, які проводять у цих фірмах.