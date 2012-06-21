Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Відтепер на Тернопільщині під час урочистих заходів у дати, пов’язані з визначними подіями національно-визвольної борні українського народу та вшануванням пам’яті Героїв, підніматимуть одночасно із синьо-жовтим Державним прапором України й червоно-чорний стяг. Депутати обласної ради днями схвалили рішення «Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території Тернопільської області». Народні обранці рекомендували піднімати (встановлювати) червоно-чорний прапор на адміністративному будинку Тернопільської обласної ради, а також на будівлях, у яких розміщуються ограни місцевого самоврядування краю.
А от Тернопільська міська рада, варто нагадати, таке рішення прийняла ще 2 лютого цього року. Приклад Тернополя надихнув у березні й депутатів Львівської міськради. Ухвалою сесії затвердили дев’ять пам’ятних дат в історії національно-визвольної боротьби українського народу, в які на флагштоках біля міськради та біля районних адміністрацій міста Лева поруч з національним прапором вивішуватимуть червоно-чорний. Цей прапор розміщуватимуть і в сесійній залі в дні, коли сесія міської ради співпадатиме з визначеними 9 датами. До переліку цих дат і свят ввійшли День народження голови Проводу ОУН Степана Бандери та полковника Армії УНР, коменданта Української військової організації (УВО), першого голови Проводу ОУН Євгена Коновальця. Червоно-чорний прапор майорітиме й на день народження, а також із жалобною стрічкою в річницю з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Вивішували цей стяг і в травні на Свято Героїв та в День пам’яті жертв політичних репресій. Звісно ж, підніматимуть його на 30 червня у День проголошення Акта відновлення Української держави, 30 липня – в День створення Української військової організації (УВО) та 14 жовтня – в День захисника України та День створення Української повстанської армії.