Дощі й зливи, які останні два тижні безперервно поливали українські Карпати, спровокували надзвичайно високий рівень води в річках. А ще затопили сільгоспугіддя, домогосподарства, дороги. Усе це обернулося величезною бідою для жителів західних областей. Найбільше постраждала Івано-Франківщина, де в полоні водяної стихії опинилися значні площі в 15 районах. Потерпають понад півтори сотні сіл, селищ і міст Прикарпаття.

Підсумки руйнувань, які було підбито на ранок 24 червня, вражають: 110 кілометрів автодоріг і 90 мостів, пошкоджень зазнали автодороги на 427,5 кілометра, 1,85 кілометра берегоукріплень, 130 мостів. Підтопленими залишалися 4596 житлових будинків і 3002 підвальні приміщення, 6 фельдшерсько-акушерських пунктів і одна автозаправна станція. Залитими водою залишалися 3083 гектари сільгоспугідь. Заблоковано міжрегіональний зв’язок автодорогою державного значення Н-09 Мукачево — Львів: у районі села Микуличин вона частково зруйнована.

Переповнені дощовими водами гірські ріки несуть загрозу людським життям. На жаль, уже знайдено тіла двох осіб, а одну людину, зниклу у водяній стихії, досі знайти не вдається.

Щодня напруження на водних артеріях області посилювалося і до честі рятувальників, їхнє реагування на загрози було відповідним до ситуації. Було залучено понад дві сотні одиниць техніки, мобілізовано понад тисячу працівників різних служб; помпи вдень і вночі відкачували воду із затоплених підвалів і подвір’їв. Усували з доріг повалені дерева, відбуксировували затоплені автомобілі…

Для подолання наслідків негоди в регіоні українських Карпат і попередження нових руйнувань створено оперативний штаб, який очолив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Член штабу, глава МВС Арсен Аваков повідомив: «Із регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих областей спрямовано 150 військових Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ. Доставлено понад 1200 кг їжі та води. Окрім цього, для повітряного моніторингу залучатимемо малу авіацію — літаки Diamond Державної прикордонної служби. Сильні опади за прогнозами ДСНС протримаються ще кілька днів». До рятування людей і усунення наслідків негоди залучено понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців; зокрема для проведення моніторингу — 110 гвардійців гірсько-патрульної роти.

Щоб будинки громадян залишалися цілими, і щоб уникнути мародерства, їх охороняють гвардійці. Рятувальники, правоохоронці роблять усе, що в їхніх можливостях, надаючи допомогу.

Масштаби надзвичайної ситуації з найвищим рівнем небезпеки, яка охопила більшу частину Івано-Франківщини, вражають. Про причини говорити зарано, але вже тепер дещо можна сказати: маємо справу з наслідками неповаги до природи, з неналежним господарюванням у лісах і невмінням планувати будівництво гідротехнічних споруд і, головне, доводити розпочаті будови до завершення.

Є запитання і до місцевої влади: чи вживала достатніх заходів для упередження стихійного лиха? Відповідь — ні. Про доволі байдуже ставлення до проблем водного господарства нагадала жителька села Перегінськ, що в Рожнятівському районі Івано-Франківщини, Мар’яна Дроздюк. Саме через це село протікає річка Лімниця. «Вода так текла собі травичкою, хоча неодноразово місцеві жителі просили збудувати дамбу. Тож текла вода, текла, допоки грім не гримнув». Тепер вулиці поруч підтопило, а людей евакуюють. Худоба пливе, люди плачуть…» — бідкається пані Мар’яна.

Можна було б згадати й про вирубки в карпатських лісах: облисілі, вони часто не в змозі затримувати надмірну вологу. Втім, зараз з усією очевидністю до лиха призвели насамперед дуже тривалі й небувалі за інтенсивністю опади. Найважливіше тепер — вийти з надзвичайної ситуації з найменшими втратами в інфраструктурі, не допустивши більше людських жертв.

Станом на 24 червня в більшості районів Прикарпаття опади припинилися. Рівень води в річках перестав підвищуватися, тож з’явилася можливість крок за кроком ліквідовувати наслідки негоди.