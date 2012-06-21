Щоб запобігти поширенню COVID-19 у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях, уряд 23 березня вирішив встановити режим надзвичайної ситуації у цих регіонах. Тож наразі такий режим чинний вже у дев’яти областях. Як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, головам відповідних облдержадміністрацій доручено забезпечити координацію відповідних заходів.
Згідно зі статтею 2 Кодексу цивільного захисту, надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»