Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
11 червня ф’ючерси на нафту Brent складали 76,21 доларів за барель, що на 25 центів, або 0,3% менше від результату останніх торгів. Ф’ючерси на West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 21 цент, або на 0,3%, до 65,52 доларів за барель.
Ціни відреагували зниженням на збільшення в США кількості бурових установок для видобутку нафти — до 862. Про це повідомила енергетична служба Baker Hughes. Це означає, що обсяги видобутку сировини американською стороною можуть переступити і так рекордні 10,8 млн барелів на добу.
У банку JPMorgan заявили, що країни, які не входять до ОПЕК, збільшать обсяги поставок вже в 2019 році. Зокрема, це США, РФ, Бразилія, Канада і Казахстан. У результаті ціни на нафту падатимуть, так як пропозиція переважатиме попит. Проте поки попит на нафту є достатнім для підтримки цін. Також в банку припускають, що угода ОПЕК і експортерів, які не входять в організацію, про скорочення обсягів видобутку нафти не залишиться в силі.
«На всіх ринках, включаючи нафтовий, сьогодні панують транснаціональні фінансові корпорації і ними для гри використовуються різні методи впливу. Так і здається в різні моменти, що начебто нафта дорожчає (після нетривалих періодів падіння). Проте вона не лише не дорожчає, а й навпаки, постійно знижується в ціні. Реальна її ціна на сьогодні складає 40 доларів за барель, а в США — 30-35 доларів за барель. Щодо обсягів видобутку нафти, то зазначу, що вона дійсно надалі зростатиме за рахунок країн, що не входять в ОПЕК, і, в першу чергу, США», — зазначив «Урядовому кур’єру» заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.