НАК «Нафтогаз України» та НАЕК «Енергоатом» досягли домовленостей щодо спільної роботи над реалізацією Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи. Відповідний меморандум державні енергокомпанії уклали 24 вересня, повідомляє офіційний сайт Нафтогазу.

Пріоритетними напрямами співпраці стануть виробництво водню — шляхом використання наявних в Україні потужностей та створення нових, а також зберігання водню.

Меморандум встановлює межі стратегічної співпраці та партнерства енергокомпаній з питань, що становлять спільний інтерес. Це розбудова та модернізація енергетичного сектору України, інтегрованого з європейським ринком; декарбонізація енергетичної системи; розкриття потенціалу водневої енергетики нашої країни; підвищення енергоефективності і забезпечення розвитку ринків, торгівлі та кооперації у галузі водневої енергетики. Усе це необхідне для реалізації енергетичного переходу і максимізації цінності національних ресурсів України.

Сторони впроваджуватимуть принципи сталого розвитку в Україні та здійснюватимуть заходи задля переходу до кліматично нейтральної циркулярної водневої економіки до 2050 року. Для цього потрібні рішення щодо розбудови внутрішнього ринку водневих технологій в Україні, вдосконалення виробничих потужностей та процесів виробництва, зберігання й використання водню. Це дасть змогу збільшити стійкість ОЕС України та Європи, зменшити споживання природного газу й інших енергоносіїв, відповідно зменшити викиди вуглецю та інших забруднювальних речовин.

«Ми спостерігаємо стрімке зростання інтересу до водню у всьому світі й бурхливий розвиток міжнародного ринку водню. Українське виробництво водню може в осяжній перспективі становити 40 ГВт. Використовуючи наявні спроможності та створюючи нові зелені потужності для виробництва водню, а також використовуючи наявні та побудувавши з іноземними партнерами нові сховища, ми можемо досягти цих цілей»,— зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

За його словами, в України дуже широке вікно можливостей. Адже вона має три переваги. По-перше, географічне розташування, сприятливе для постачання водню в сусідні країни та Німеччину. По-друге, наявність потужностей. По-третє, необхідність зниження викидів CO2 та інших забруднювальних речовин і можливість ввести оподаткування викидів вуглецю у зв’язку із запровадженням у ЄС нової системи.

«Ми представляємо потужні компанії й хочемо об’єднати наш потенціал для подальшого розвитку галузі та реалізації нових перспективних проєктів з використання водневих технологій, що беззаперечно слугуватиме державним інтересам. Необхідність розвивати водневі технології визнано на рівні ЄС у кількох документах: Європейській водневій стратегії, Європейській угоді від 11 грудня 2019 року та Паризькій угоді від листопада 2016 року. Фахівці розуміють: застосування водню матиме сенс лише тоді, коли цей водень вироблятимуть екологічно чистою генерацією. АЕС ідеально підходить для розв’язання цього завдання, оскільки атомна генерація має переваги над іншими завдяки екологічності та високій концентрації потужності виробленої енергії», — наголосив, коментуючи укладений меморандум, в.о. президента Енергоатому Петро Котін.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»

ДОВІДКА «УК»

Прогнозують, що споживання водню у світі лише для виробництва енергії зросте з нинішніх 2% до 23% у 2050 році. Водень може задовольнити 24% світового попиту на енергію до 2050-го, щорічний продаж становитиме майже 630 мільярдів євро. До 2050 року в ЄС інвестиції у виробничі потужності становитимуть 180—470 мільярдів євро. Інвестиційні цикли в секторі чистої енергетики тривають близько 25 років.