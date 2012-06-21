Вчені з Великої Британії і Фінляндії отримали новий структурно пофарбований матеріал, білизна якого яскравіша, ніж у будь-якого іншого штучного досі відомого барвника, повідомляє Naked science.
Вчені звернули увагу на незвичайних жуків Cyphochilus, які поширені в Південно-Східній Азії. Біологи пов'язують яскраво-білий колір панцирів цих жуків з оптичною анізотропією щільно розташованих орієнтованих волокон склеротину – модифікованої форми хітину – в їхніх жорстких надкрилках. Така структура забезпечує ефективне розсіювання фотонів різної довжини хвилі. У результаті білизна цих комах переважає білизну будь-якого штучного матеріалу, який зазвичай для цього забарвлюється пігментами, що містять діоксид титану або оксид цинку.
Тепер вченим вдалося отримати штучний аналог надкрил Cyphochilus, структурно пофарбований у білий колір. Хітинову структуру вчені відтворили з використанням ниток целюлози, маніпулювати з якими на виробництві вдається набагато краще. Таким шляхом вони отримали целюлозні мембрани різного ступеня прозорості, залежно від комбінації ниток різної товщини, і домоглися «максимально білого» варіанту.