Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Днями все туристично-оздоровче Закарпаття зраділо повідомленню: відтепер можна купатися в усіх басейнах і спа-комплексах. Впродовж чотирьох місяців цього з нетерпінням чекали власники десятків «водних» об'єктів, адже під час «карантинних» обмежень вони щодня втрачали десятки тисяч гривень доходів. Серед інших запрацювали й особливо популярні як у туристів, так і у місцевих жителів термальні басейни, котрих у області уже з десяток.
Гаряча вода, що струменить з-під землі, містить у собі мінеральні елементи з лікувальними властивостями, тож водойми відвідують як для відпочинку, так і оздоровлення. Не випадково серед відвідувачів — пенсіонери, люди з хронічними захворюваннями. Але… Хоч і солодке це повідомлення, та без присмаку дьогтю не обійшлося.
Неприємний сюрприз чекав відвідувачів на найбільшому в області термальному басейні — «Учбово-спортивній базі «Закарпаття» в Береговому. Роками тут для місцевих жителів діяли 50-відсоткові знижки. Та зараз розпорядженням директора Максима Пуздимира підхід запроваджено один до всіх: 120 гривень без жодних виключень. Повну вартість повинні сплачувати навіть діти.
У повідомленні біля входу до басейну зазначається, що нововведення — тимчасові, «на стадії виходу з карантину». Берегівчани обурюються, що відмінено норму, яка діяла багато років підряд. Вважають, що це зроблено неправомірно, на догоду особистим інтересам директора Пуздимира та його команди, яку він за останні два роки докорінно поміняв. До того ж, оскільки керівництво басейну зареєструвалося приватними підприємцями-фізособами, до бюджету міста тепер надходить значно менше коштів, ніж раніше.
Берегівчани звертаються до депутатів міської ради, щоб вони вплинули на директора та добилися повернення звичних для них умов відвідування басейну. Вважають, що «тимчасове — це назавжди», тому з такими новаціями миритися не готові.