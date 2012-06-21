Останні кілька днів популярний в Індії пляж по коліно опинився в токсичній піні.
Цю ділянку узбережжя, відому як Маріна Біч в Ченнаї, щодня відвідують десятки тисяч людей. Це найбільший міський пляж в Індії.
Хоча сім'ї з дітьми все ще приїжджають на пляж, експерти попереджають, що піна, яка утворюється кожен сезон мусонів, може викликати проблеми зі шкірою.
Піна, ймовірно, є результатом суміші залишків миючого засобу та інших відходів, які потрапляють в піну під дією вітру і хвиль під час сезону мусонів.
За інформацією AFP, тільки 40% стічних вод Ченнаї очищаються, а це означає, що інша частина стічних вод з великого міста змивається безпосередньо в море.
Рибалки також були попереджені триматися подалі від води.
Один рибалка розповів AFP, що ціна на риби, яку він ловить, впала майже до нуля.
Забруднення повітря довгий час було проблемою в динамічній Індії – іноді змушуючи чиновників оголошувати надзвичайну ситуацію в Нью-Делі, місті з більш ніж 20 мільйонами жителів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»