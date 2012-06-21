14 серпня наш сайт розповідав про найдорожчі у світі чаї. Але ж є ще один надто популярний напій – кава. Крім її доступних видів, які п’ємо щодня, є також сорти, вартість яких запаморочлива. У закордонних виданнях знайшли інформацію про найдорожчі сорти кави у світі та які вважають найсмачнішими й корисними для здоров’я. Чи справді здоров'я та смак варті ціни?

Yauco Selecto

Щорічне виробництво цієї кави з Пуерто-Рико становить лише три тисячі пачок. Має делікатний аромат.



Starbucs Rwanda Blue Bourbon

Starbucks представив цей тип кави на плантації в Руанді 2004 року. Тоді взялися за її вирощування, яке триває й донині.

Hawaiian Kona

Кава, вирощена на Гаваях, завдячує своїм смаком унікальним умовам, в яких вона росте, та ґрунту, багатому на мінерали.

Los Planes

Місце вирощування цієї незвичайної кави – Сальвадор. 2006 року вона посіла друге місце у змаганні «Кубок досконалості».

Blue Mountain

Як випливає з назви, ця кава походить з блакитних гір Ямайки. Її вирощують на висоті від 915 до 170 м над рівнем моря. Користується великою популярністю в Японії, де продають 80% зерен.

Fazenda Santa Ines

Кава походить з плантації в Бразилії, де всі процеси здійснюють вручну. Має виразний аромат чорниці та карамелю.

El Injeto

Кава, яка росте на плантації Хуехуетенанго в Гватемалі. Цією плантацією керує чотири покоління однієї родини. Плід кавового дерева зазнає досить обмежувального процесу під час ручного збирання, сушіння та упакування. Таким чином якість кави постійно контролюють від куща й аж до вже готового напою у філіжанці.

St. Helena

Кава росте на вулканічному острові Святої Єлени. Наполеон виявив її цілком випадково, а згодом вона прибула до Парижа. Як єдина з найкращих у світі кава, годиться для приготування еспресо.

Esmeralda Special

Це кава, ознакою якої є дуже інтенсивний квітково-фруктовий аромат і природно солодкий смак. Вирощена на плантації Гасієнда Ла Есмеральда в Панамі, є найбільш вдалою кавою у світі.

Kopi Luwak

Вважають найдорожчою кавою у світі, адже спосіб її приготування є специфічним. До того, як вона дістанеться до наших столів, ягоди кави поїдає тварина, яку називають циветою або луваком. Травна система цієї тварини не перетравлює зерен, а лише їхню м’якуш. А отже, цивети виділяють зерна непереробленими, майже без побічних речовин. Після такої «обробки» зерна набувають м’якого аромату, завдяки якому кава, виготовлена з них, стала найкращою у світі.

Олег КИЧУРА

для «Урядового кур’єра»