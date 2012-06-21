Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Село Золотий Колодязь Добропільського району Донецької області увійшло до десяти населених пунктів — фіналістів ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2018».
За попередньою інформацією, відповідно до кількості набраних балів Золотий Колодязь посідає шосте місце серед претендентів на перемогу. Село одне з найстаріших на Донеччині, його заснували близько 1680 року селяни і козаки біля колодязя зі смачною водою та сторожової вежі запорозьких козаків Самарської паланки. Оскільки поблизу проходив чумацький шлях, поселення спершу звалося Чумацька Криниця, та потім, віддаючи належне чудовій питній воді, його назвали Золотим Колодязем. До речі, донедавна тут видобували мінеральну воду «Золотий Колодязь», відому далеко за межами області. Закономірно, що джерело, біля якого колись виникло село, — його визначна пам’ятка. Його зображено на гербі Добропільського району. А мальовничою природною пам’яткою заслужено вважається ботанічний заказник місцевого значення «Грузька балка».
Цього року призовий фонд для переможців конкурсу «Неймовірні села України 2018» становить 150 тисяч гривень: 100 тисяч — І місце, по 25 тисяч — ІІ і ІІІ. Представник українського села-переможця матиме змогу відвідати Німеччину, щоб перейняти досвід місцевого самоврядування. А ще одне із сіл-фіналістів отримає в подарунок від Посольства Королівства Нідерландів в Україні клумбу з тюльпанами, яка приваблюватиме туристів.