Упродовж 2016—2018 років співробітники контррозвідки СБУ, залучені до ООС, виявили на Луганщині понад сто випадків, коли спецслужби РФ намагалися втягнути наших співвітчизників у злочинну діяльність. Найчастіше ворога цікавлять громадяни, які систематично відвідують Росію в особистих справах, зокрема заробітчани, повідомляє власкор «УК» Іванка Міщенко.
Ворог цікавиться інформацією про чисельність, дислокацію і переміщення сил, засобів і підрозділів ЗСУ, персональні дані наших військових, співробітників СБУ, МВС, ДПСУ, представників органів державної влади, відомості про суспільно-політичну обстановку в регіоні. Часто людей затримують на кордоні для залякування й здирництва. Скажімо, за можливість безперешкодного перетину кордону росіяни вимагають від українців щомісячно перераховувати «данину» на карткові рахунки.
Тому СБУ закликає співгромадян у разі перебування на території РФ бути пильними та обачними. А в разі контактів із ворожими спецслужбами просить негайно повідомляти про це відповідні органи.