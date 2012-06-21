Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Понад два роки міжнародний аеропорт «Ужгород» не здійснює регулярних рейсів, порожньою залишається його злітно-посадкова смуга. Основною перешкодою є не інфраструктура, адже в її оновлення лише за останній період держава вклала понад 30 мільйонів гривень. Польоти заблоковані через відсутність сертифікату на здійснення польотів, які б відповідали нормам Європейського Союзу.
Оскільки зліт і посадка ужгородських повітряних суден здійснюється зі зальотом у словацький повітряний простір, відсутність сертифікату – шлагбаум для вітчизняних літаків.
Про «вікно» для найзахіднішого аеропорту України йшлося на зустрічах очільника Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна з головою облдержадміністрації Геннадієм Москалем, депутатським корпусом Закарпатської обласної ради на чолі з його керівником Михайлом Рівісом. Питання вперлося у … відсутність сертифікації в Украероруху, який відповідає за безпеку польотів в Україні.
Нарешті, та подія, на яку давно чекали багато учасників вітчизняного ринку авіасполучень, відбулася! Контракт про сертифікацію Украероруху підписано між цією організацією та Європейською агенцією з безпеки польотів (EASA). Його підписали в присутності українського галузевого міністра Володимира Омеляна у французькому Страсбурзі 10 липня.
Під час підписання документу Володимир Омелян подякував команді Украероруху, очолюваній Дмитром Бабейчуком, а також Європейській агенції з безпеки польотів за роботу, яка наближає українську авіацію до європейських норм і стандартів.
– Питання відновлення повноцінної роботи аеропорту «Ужгород» є пріоритетним для Міністерства, – сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. – Ми отримали конкретне завдання від Президента України – до кінця 2018 року запустити авіасполучення із Закарпаттям. Сьогодні Украерорух і EASA підписали контракт, який сприятиме виконанню умов і міжнародних вимог для польотів до аеропорту м.Ужгород. Ми працюємо над відновленням повноцінної роботи аеропорту «Ужгород» до кінця року.
– Цей крок має вирішальне значення, оскільки, започатковує процес сертифікації послуг Украероруху на відповідність нормам Європейського Союзу, – наголосив Дмитро Бабейчук.
Позитивним фактом назвав підписання контракту щодо сертифікації Украероруху відповідно до норм ЄС виконавчий директор EASA Патрик Кі під час двосторонньої зустрічі з Володимиром Омеляном, що відбулася на 36-й Пленарній сесії Європейської конференції цивільної авіації.
Підписання документу в Страсбурзі відкрило вікно у світ міжнародному аеропорту «Ужгород». Сертифікація Украероруху створює умови для використання повітряного простору Словацької Республіки при виконанні операцій на аеродромі «Ужгород», а також визнання Украероруху провайдером аеронавігаційних послуг на території Словацької Республіки.
Ужгород стає повносправним учасником авіаційних перевезень. Для того, щоб дістатися повітрям до столиці України, закарпатцям не потрібно буде прямувати до Львова, як дотепер. А ще через якийсь час після укладення відповідних угод з Ужгород буде відкрито повітряні шляхи й до інших країн європейського континенту.