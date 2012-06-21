Нацбанк України днями повідомив цікаву позитивну новину: у березні 2019 року на готівковому ринку країни спостерігається тенденція до збільшення попиту на валюту серед населення. За інформацією регулятора, з 1 по 19 березня цього року фізичні особи купили на 70 мільйонів доларів більше, ніж продали. Усього ж за січень — лютий чистий продаж валюти становив 240 мільйонів доларів.
Чому так відбувається і від чого залежить?
І в січні, й у лютому цього року населення, навпаки, продавало валюти більше, ніж купувало. Приміром, у лютому фізичні особи збули на 63,4 мільйона доларів більше, ніж купили. А за підсумками 2018 року населення продало валюти на 1,48 мільярда доларів більше, ніж придбало.
Позитивний тренд збільшення попиту на долари чи євро саме у березні експерти пояснюють насамперед тим, що нарешті запрацювала постанова Нацбанку щодо купівлі-продажу валюти через платіжні термінали та банкомати.
«Люди відчули переваги від такої послуги і стали нею активніше користуватися саме в березні, а не в лютому. Адже постанова регулятора набрала чинності з 7 лютого», — зазначає економічний експерт Андрій Соловей. Про це кажуть і в прес-службі Нацбанку. За інформацією регулятора, за перший місяць чинності нового валютного регулювання населення купило через інтернет та банкомати 52 мільйони доларів.
У березні ПриватБанк відкрив функцію продажу валюти через мобільний додаток Приват24. Клієнти отримали змогу миттєво купувати і продавати через цей додаток долари і євро для зарахування на валютні картки й депозити з банківських карток у гривнях у межах встановленого ліміту до 150 тисяч гривень на добу.
Щоправда, інші економісти й аналітики наголошують, що масового переходу українців на купівлю валюти онлайн або через банкомати останнього місяця не відбулося. Вони вважають, що пояснювати саме цим збільшення обсягів купівлі доларів чи євро не варто, а головним чинником підвищення попиту на валюту стало падіння курсу долара до гривні. Люди відчули: настав момент, коли можна задешево купити долари або євро, і скористалися ним.