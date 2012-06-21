Великі зернотрейдери з Китаю відмовляються від кукурудзи зі Сполучених Штатів Америки на користь зерна з України. Причиною стало рішення влади Китаю посилити вимоги до імпорту сільськогосподарської продукції стосовно вмісту ГМО.
Про це повідомляє інформаційне агентство "Reuters" із посиланням на трьох бізнесменів та аналітиків у цій галузі.
Китайська Народна Республіка у 2017 році наростила поставки кукурудзи з США, яка, у більшості, є генетично модифікованою. Але в цьому році отримувати дозволи на імпорт генетично модифікованої кукурудзи в Китаї стало складніше — зазначають джерела. Це і стало поштовхом для китайських трейдерів, які почали закуповувати кукурудзу в Україні, де вона, здебільшого, не є генетично модифікованою.
"У 2018 році трейдери більше схильні до закупки кукурудзи в Україні, оскільки вона не є генетично модифікованою, і, відповідно, не вимагає дозволу", — сказав Черрі Жанг, аналітик "Shanghai JC Intelligence".
Фахівець також додав, що імпортери навіть почали скасовувати вже оформлені замовлення на кукурудзу в США і тепер будуть купувати її в Україні.
Також повідомляється, що ціни на експорт кукурудзи з України значно збільшилися на тлі зростання попиту на продукт.
Експортні ціни з України зросли на 20 доларів з початку року до цього тижня та досягли найвищих показників з липня 2016 року до 180 доларів за тонну зерна кукурудзи.