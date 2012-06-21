Програма «Захист», ініційована минулого тижня нашим МЗС, працюватиме доти, доки українські громадяни за кордоном потребуватимуть допомоги. Про це очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час онлайн-брифінгу.
Станом на 3 квітня 2020 року в програмі «Захист» беруть участь 13 787 громадян України. Це ті, хто звернувся до закордонних дипломатичних установ України за кордоном. З них 8 538 громадян виявили бажання повернутися на Батьківщину.
«Всі громадяни України за кордоном, які потрапили у скрутне становище через пандемію коронавірусу, мають повідомити про це в посольства чи консульства України та, в межах фізичних можливостей, отримати допомогу».
В межах програми посольства та генеральні консульства України за кордоном, зокрема, інформують громадян про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому. Дипломати дають поради з вирішення побутових питань та охорони здоров’я, вирішують питання протермінованих документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні тощо. Саме з такими проблемами найчастіше й стикаються наші співвітчизники за кордоном.
«В Іспанії завдяки взаємодії з церквою нашим консулам вдалося розмістити групу українців на території монастиря. Посольство України в Індії допомогло українському мандрівнику-одинаку, який перебував у віддаленому індійському селі, дістатись автомобілем до міста Мумбаї за 800 км, проїхавши 55 блокпостів. Адже в Індії рух заборонено не лише між штатами, але навіть всередині штатів між районами й можливий лише за спецдозволом», - цитує пресслужба МЗС слова міністра.
За його дорученням програму «Захист» розгорнули всі закордонні дипломатичні установи України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»