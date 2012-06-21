Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів брифінг, присвячений фінансуванню сектору безпеки та оборони. На своїй сторінці у фейсбуці він оприлюднив позицію уряду з цього приводу: «Жодних скасувань або зменшень допомоги військовослужбовцям, ветеранам та сім’ям загиблих ветеранів від держави не буде. Наші захисники — під пильним захистом держави. Крапка!
Фінансування безпеки, оборони та соціальних виплат військовим — беззаперечний пріоритет діяльності уряду. Сфера оборони завжди буде у фокусі нашого уряду. І найкращий доказ цього те, що обсяг видатків на оборону значно більший, ніж він був минулого року. Це принципова позиція Президента!
Видатки тільки на оборону цього року плануються у розмірі 136,6 млрд грн — 3% ВВП. Загальний обсяг видатків на безпеку і оборону складає 254,8 млрд грн — 5,4% ВВП.
Прошу звернути також увагу на те, що зростають обсяги видатків саме у відсотковому співвідношенні ВВП, а ВВП України також щороку зростає!»
Того самого дня міністр оборони Андрій Загороднюк під час відкриття виставки XVI Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека-2019» запевнив, що бюджет на оборону України наступного року не скорочуватимуть. «Бюджет Міністерства оборони України наступного року буде збільшено, цей процес триває, і я думаю, що всі будуть задоволені результатом», — сказав урядовець.
Цим він спростував недостовірну інформацію, поширювану деякими ЗМІ, щодо начебто зменшення бюджету на озброєння для українського війська та зменшення бюджету Міністерства оборони загалом.
А такі заходи, як спеціалізована виставка «Зброя та безпека», важливі для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. «Відсоток нової техніки у Збройних силах України не є таким, який підходить нам за нашими планами. Але тут знаходяться ті, хто допоможе виправити цю ситуацію. Особливо ми дивитимемося на технологічні зразки, які допоможуть нам вийти на новий рівень технологій, на цьому буде особливий фокус. Ми однаково дивитимемось як на державні підприємства, так і на приватні», — цитує УНІАН слова міністра оборони.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»