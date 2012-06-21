Міністерство закордонних справ України заявляє, що немає жодних підстав змінювати статус дипломатичних відносин з Російською Федерацією шляхом призначення посла. «З огляду на продовження російської агресії проти України та окупації Росією українських територій немає будь-яких підстав підвищувати статус дипломатичних відносин шляхом призначення посла України», — йдеться у відповіді зовнішньополітичного відомства на запит УНІАН.
Певне пожвавлення спричинене обережною заявою очільника російської дипломатії Сергія Лаврова, мовляв, РФ «не проти» повернути свого посла до Києва, а посла України — до Москви. А в Кремлі вустами речника його господаря навіть підтвердили готовність направити посла до Києва. Це сталося вперше із 23 лютого 2014 року, коли МЗС РФ відкликало свого посла в Києві Михайла Зурабова. Україна натомість відкликала свого тодішнього посла в РФ Володимира Єльченка в березні 2014 року. Відтоді дипломатичні відносини підтримують тимчасово повірені у справах.