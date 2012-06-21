Науковці з Ексетерського університету у Великобританії оголосили результати досліджень, згідно з якими апатія впливає на функціонування пацієнта з деменцією більше, ніж на втрату пам'яті.
Відповідно до останніх результатів дослідження команди, яку очолював доктор Мігель де Сільві Васконцелос, представлених на Міжнародній конференції Товариства Альцгеймера в Лос-Анджелесі, апатія виявляється майже у половини людей з деменцією. Незважаючи на універсальність та очевидний зв’язок з перебігом деменції, її часто ігнорують.
За словами доктора Васконцелоса, апатія – це дуже занижений та часто ігнорований симптом деменції. Це легко упустити, адже люди з апатією здаються не такими деструктивними та привабливими. Проте це має величезний вплив на якість життя людей з деменцією та їхніх родин.
Висновки є результатом аналізу 4320 випадків людей із хворобою Альцгеймера з 20 когортних досліджень. Апатія спостерігалася у 45% з них на початку, а у 20% – зберігалася протягом усього дослідження. Крім того, певна група пацієнтів відчувала симптоми апатії без депресії. На думку дослідників, це свідчить, що вона повинна мати унікальний клінічний профіль, відрізнятися від депресії або депресії з апатією.
Фахівці попереджають, що апатія, визначена втратою зацікавленості та відчуттям емоцій, повинна бути дуже тривожним сигналом для сімей пацієнтів, адже її виникнення зазвичай пов’язане з більш важкою деменцією та гіршими клінічними симптомами. Науковці помітили, що серед людей з апатією спостерігаються значно вищі показники смертності, а перебіг деменції – більш важкий.
Як стверджував професор Клайв Баллард з медичної школи Ексетерського університету, попередні дослідження засвідчили, що правильне навчання персоналу геріатричного будинку у поєднанні з втіленням персоналізованої програми фізичних вправ може значно зменшити симптоми апатії та принести користь пацієнтам з деменцією. Апатія, як недооцінений симптом деменції, може мати катастрофічні наслідки.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»