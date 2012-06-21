До 100-річчя Національної академії наук України в Харкові відкрили виставку плакатів «Харків науковий. Вчені очима молодих дизайнерів». Експозиція з понад 100 робіт складалася із плакатів, які створили студенти кафедри графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв засобами графічного дизайну, портретної галереї художніх образів лідерів харківської й української науки.
«Серед засновників НАНУ було троє харків’ян. За час існування установи 25% науковців були з нашого регіону. Багато фундаментальних прикладних відкриттів, досягнень та створення наукових шкіл асоціюються з Харківською областю.
Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична ініціювала проведення наших обласних урочистостей з нагоди 100-річчя НАНУ, до переліку яких увійшов і цей захід», — зауважив під час урочистої церемонії відкриття виставки заступник голови ХОДА Анатолій Бабічев.
Основна мета заходу — популяризація науки серед молоді, яка, за словами ректора ХДАДМ Віктора Даниленка, цілком реалізувалася.
«Працюючи, наші студенти передусім ознайомилися з біографіями та роботами науковців», — зазначив Віктор Даниленко.
«Підтримую думку про те, що Харків — унікальне місто. Адже саме тут народжувалися геніальні науковці й митці. Наука і творчість завжди були і є візитівкою краю», — сказав голова Північно-східного центру НАНУ академік Володимир Семиноженко.