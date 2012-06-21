Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Так, для здійснення фінансових операцій не обов’язково потрібно буде використовувати платіжні картки міжнародних систем. Про це глава НБУ Яків Смолій повідомив в інтерв’ю ZN.UA
На його думку, існують європейські директиви, коли клієнт може сам вказати банку, з яких сервісів він хоче надати доступ до свого рахунку і без використання платіжних карток. Інвестувати в розвиток і безперебійну роботу таких систем доведеться самим банкам. Саме завдяки технологічним рішенням банку вкладники зможуть здійснювати транзакції 24/7 без участі «пластика». Платіж буде відбуватися з мобільного телефону або комп’ютера. Замість карткових процесингів використовуватиметься існуюча система електронних платежів НБУ.
«Я впевнений, що нічого нового в цьому немає, проте це призведе до диверсифікації методів та до зручності сплати. З іншого боку, прив’язка до мобільного телефону таїть в собі певну загрозу в зв’язку з ризиками несанкціонованого доступу до телефону та використання підроблених NFC-пристроїв», — зазначив у коментарі «Урядовому кур'єру» експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян.