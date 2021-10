Більшість жителів Бельгії не повністю розуміють написи на продуктових етикетках з інформацією про термін придатності харчових продуктів. Це призводить до того, що один із трьох споживачів викидає у смітник цілком придатну до вживання їжу.

Згідно з дослідженням, яке провели три найбільші продуктові оптові компанії Бельгії, близько 75% опитаних не розуміли різниці між позначками «найкраще вжити до» та «вжити до».

«Ми помічаємо, що дедалі більше споживачів усвідомлюють проблему надмірних харчових відходів, але вони, як правило, не знають, що багато продуктів безпечні для вживання після закінчення терміну придатності, — сказала представниця федерального агентства з безпеки харчових продуктів Бельгії Елен Бонте. За її словами, необхідно точно дотримуватися терміну придатності м’яса й риби: — Але продукти з маркуванням «найкраще вжити до» — шоколад або макарони — можна спокійно їсти і після закінчення вказаної дати».

Мережа бельгійських супермаркетів та громадські активісти розпочали спеціальну кампанію з боротьби з харчовими відходами. Головне гасло кампанії «Подивись, понюхай, спробуй на смак». Вона радить покупцям саме у такий спосіб перевіряти продукти перед тим як викинути. Якщо смак, запах і текстура не змінилися, то він безпечний до вживання. Проте якщо дата на етикетці їжі чи напою з маркуванням «вжити до» вже минула, то їх краще викинути, навіть якщо вони все ще мають гарний вигляд і нормальний смак.

Цю кампанію Too Good To Go (з англійської занадто добре, щоб викидати) започаткували у Бельгії до Міжнародного дня поінформованості про втрати та відходи харчових продуктів, який проходить під егідою ООН і мета якого — зменшити кількість продуктових відходів у світі. Кампанію підтримує бельгійський уряд, який сподівається за допомогою просвітницьких заходів скоротити втрати харчів на 30%.