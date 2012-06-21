Згідно з рішенням уряду, з 1 вересня зростає зарплата медпрацівникам закладів спеціалізованої та екстреної меддопомоги. На заклади, які уклали договір з Національною службою здоров’я, на відповідне фінансування спрямовано 5,2 мільярда гривень. Зокрема, передбачено зростання зарплат лікарям – на 70% від посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – на 50% від мінімальної зарплати, молодшим медичним сестрам – на 25% від мінімальної заробітної плати.

З такого роз’яснення директорка департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко розпочала онлайн брифінг, присвячений додатковому фінансуванню медзакладів, додавши, що наразі триває укладання додаткових договорів із НСЗУ.

Щоб отримати фінансування для виплати медикам підвищених зарплат заклади мають подати до НСЗУ пропозиції на укладення додаткових договорів, в яких вказати інформацію про кількість своїх працівників, яким підвищуються зарплати.

«Пропозиції НСЗУ приймає з 11 вересня. Наразі подали пропозиції 1594 медзакладів, що становить 98%. З них 547 закладів уже уклали договір з НСЗУ, ще 276 договорів підписано з боку НСЗУ і відправлено на підписання надавачам послуг. Але 35 закладів до цього часу пропозиції не подали. Зокрема: 10 таких у місті Києві, по 4 – в Одеській та Волинській областях, по 3 – в Дніпропетровській та Хмельницькій, по 2 – у Вінницькій, Львівській та Чернігівській, по 1 – Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Рівненській і Тернопільській областях. НСЗУ прийматиме пропозиції до 15 жовтня, тобто ще два тижні, проте рекомендуємо керівникам медзакладів не зволікати і якнайшвидше подати всі необхідні дані до НСЗУ для укладання договору. Адже додаткове фінансування надійде лише після контрактування», – наголосила Тетяна Бойко.

Наразі 340 закладів уже отримали оплати від НСЗУ за додатковими договорами за вересень на загальну суму понад 302 мільйони гривень.

Також Тетяна Бойко нагадала, що у липні уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування медзакладів, які отримали менше коштів у поточному році за Програмою медгарантій, ніж торік.

«НСЗУ в липні оголосила прийом відповідних пропозицій від медзакладів на укладання додаткових угод. Нині пропозиції подали 843 медзаклади, 340 з яких не мають право претендувати на цей пакет. Згідно з даними Держказначейства на цей пакет мають право претендувати лише 509 закладів. Щодо тих, хто має таке право, 385 закладів уже уклали договір з НСЗУ, ще 54 заклади отримали підписаний договір з боку НСЗУ і мають його підписати найближчим часом.

Але 15 закладів не подали свої пропозиції. Зокрема, по 2 таких заклади у Волинській, Закарпатській, Одеській, Львівській та Тернопільській областях, по одному – у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях. НСЗУ прийматиме пропозиції від закладів до 30 жовтня. Всі заклади, які уклали договір на перехідне фінансування, отримають його з липня, незалежно від дати підписання», – уточнила директорка департаменту комунікацій.

Нині 128 закладів вже отримали фінансування від НСЗУ за додатковими договорами за липень-серпень на загальну суму понад 105 мільйонів гривень.

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«Урядового кур’єра»