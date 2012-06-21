Неандертальці збирали молюски і вулканічні породи з пляжних та прибережних вод Італії під час середнього палеоліту. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому 15 січня 2020 року в журналі PLOS ONE.
У цьому дослідженні Паоло Вілла та його колеги досліджували артефакти з археологічної печери неандертальців Гротта-де-Мосчеріні в Італії, однієї з двох неандертальських пам’яток в країні з великою кількістю модифікованих раковин молюсків, оброблених первісними людьми, що сягають приблизно 100 000 років тому.
Автори дослідили 171 модифікований артефакт, більшість з яких використовувались як скребки. Усі ці раковини належали до середземноморського гладкого виду молюсків Callista chione. Виходячи зі стану збереженості раковин, включаючи пошкодження знарядь та залишки морських оргінізмів на оболонках раковин, автори зробили висновок, що майже 25% раковин неандертальці збирали з під води, з морського дна. Це були живі організми, а не мертві мушлі викинуті на пляж.
У печерах вчені знайшли багато пемзи, яку, ймовірно, використовували як абразивні інструменти.
Ці висновки є доказами того, що неандертальці в Західній Європі плавали і пірнали у прибережні води для збору ресурсів задовго до того, як Homo sapiens вдосконалив ці навички. Автори також відзначають, що знаряддя були вкриті рясним шарами осаду, а це є доказом, що раковини підняли з морського дна. Вчені знайшли мало кам'яних інструментів. Вони вважають, що неандертальці виготовляли інструменти у часи, коли більш типових кам'яних матеріалів було мало (хоча також можливо, що раковини молюсків використовувалися ними частіше, оскільки вони мають тонкий і гострий ріжучий край, який можна підтримувати за допомогою повторної заточки, на відміну від крейдяних інструментів).
«Неандертальці були настільки ж гнучкими та креативними, як і їхні людські родичі, коли справа доходила до виживання. Люди починають розуміти, що неандертальці не просто полювали на великих ссавців. Вони також рибалили в прісноводній воді і навіть займалися дайвінгом у водах Середземного моря», - каже Паоло Вілла
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»