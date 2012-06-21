Якщо комета ATLAS, що летить до Сонця не згорить в перигелії, то на початку літа її можна буде побачити з Землі неозброєним оком

Комета під назвою ATLAS, яку астрономи відкрили в грудні минулого року, знаходиться на шляху до Землі і може виглядати такою ж яскравою, як півмісяць, – якщо тільки вона не розтане від сонячного тепла. Нині комета знаходиться близько до орбіти Марса, але її швидкість збільшується, вона стрімко наближається до Сонця і вже в кінці травня наблизиться до Землі.

Комету виявила Система останнього оповіщення про астероїдний земний удар (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), що знаходиться на Гаваях і отримала свою назву від ініціалів системи.

Астрономи, як і всі бажаючі, зможуть побачити комету неозброєним оком, при цьому варто відзначити, що остання яскрава комета, видима без телескопа в північній півкулі, була Хейл-Бопп у 1997 році.

Коли комету ATLAS виявили 28 грудня 2019 року, вона була ледь видимою і потребувала потужного телескопа для того, щоб за нею можна було спостерігати, але в міру наближення до нашого світила, вона ставала яскравішою і тепер її можна побачити в бінокль. Це світіння підсилюватиметься Сонцем в міру наближення комети до зірки, вона ставатиме яскравішою швидше, ніж очікували астрономи. «Деякі прогнози максимальної яскравості комети тепер межують з абсурдом», – зазначили вчені.

З тих пір, як комету ATLAS було вперше виявлено, її яскравість збільшилася в 4000 разів, її може бути видно неозброєним оком уже в травні. Коли комету виявили, вона перебувала у Великій Ведмедиці і здавалася у 398 000 разів тьмянішою за зірки, які видимі неозброєним оком із Землі.

Тоді комета знаходилася в 273 мільйонах миль від Сонця, але з тих пір її яскравість зростала з безпрецедентною швидкістю. На жаль, як зазначають вчені, є реальний шанс, що комета розірветься від спеки, перш ніж отримає можливість влаштувати чудове шоу для астрономів.

Великі комети не пролітали над північною півкулею вже 13 років, з тих пір як із Землі було видно Хякутаке і комету Хейла-Боппа. Але грандіозна подія відбудеться тільки в тому випадку, якщо ATLAS не згорить у сонячних променях. Не знаючи хімічного складу комети, астрономи поки не можуть розрахувати, чи витримає вона зустріч з нашою зіркою.

АTLAS унікальна ще й тому, що її орбіта практично повторює орбіту Великої комети, що спостерігалася з Землі у 1844 році. Вчені припускають, що два небесних тіла є частинами давньої зруйнованої суперкомети, яка рухалася по тій же орбіті.

Як пояснюють астрономи, зараз комета випускає величезну кількість своїх заморожених летких речовин, тому і стає все більше видимою. Однак, для того, щоб її можна було бачити як яскраве світло в небі, їй необхідно досить довго вижити, щоб вона якнайдовше зберігала лід. А для цього їй потрібне велике ядро із запасом замороженого газу і якраз його наявність астрономи не можуть підтвердити на даний час.

Тому, цілком ймовірно, що в разі відсутності великого ядра, у комети швидше за все «скінчиться газ», що призведе до її руйнування і загасання при наближенні до Сонця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»