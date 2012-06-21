Європейські чиновники й політики при кожній нагоді висловлюють захват тим, яке потужне та впливове громадянське суспільство сформувалося в Україні за останні п’ять років.У ЄС переконані, що представники неурядового сектору мають бути повноправними учасниками у формуванні та ухваленні важливих державних рішень. Тому в Брюсселі з тривогою сприймають повідомлення з України про напади на громадських активістів і з особливою увагою стежать за тим, як влада розслідує такі випадки.
Минулого тижня на запрошення Європейського фонду за демократію (EED) Брюссель відвідали київської активісти громадської ініціативи, яка веде боротьбу з незаконною забудовою Протасового Яру. Ця історична місцевість у Солом’янському районі столиці була відома серед киян гірськолижним комплексом. Проте торік у травні Протасів Яр опинився в центрі драматичних подій, оскільки тут розгорнулося незаконне будівництво, якому намагаються стати на заваді місцеві жителі. Вони з’ясували, кому належить фірма-забудовник, а також те, що вона має покровителів у високих владних кабінетах.
Роман Ратушний, який очолив громадську ініціативу захисників Протасового Яру і веде судову боротьбу із забудовником, через постійні погрози на свою адресу змушений переховуватися. На координаторку групи Юлію Кононенко було скоєно напад, проте поліція не затримала нападника і зволікає із розслідуванням справ із побиттям захисників Протасового Яру «тітушками».
Тепер у ЄС дізналися про всі деталі цього протистояння громадських активістів із незаконним забудовником, який почувається безкарним завдяки корупційним зв’язками.
У Брюсселі Роман Ратушний та Юлія Кононенко провели зустрічі в Єврокомісії, Європарламенті та Європейській службі зовнішньої діяльності. Після спілкування з ними керівник групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер написав на своїй сторінці у Facebook, що він вражений мужністю активістів, «які присвятили себе захисту Протасового Яру, історичного місця та зеленої зони Києва. Я був стурбованим, коли під час розмови дізнався про погрози та напади на них».
Як сказав «УК» Роман Ратушний, зустрічі у Брюсселі надихнули його та однодумців продовжувати боротьбу. «Нас познайомили із працівниками Представництва ЄС в Україні й безпосередньо в Єврокомісії, з якими тепер можемо контактувати в разі потреби», — наголосив активіст. Він розповів, що учасники ініціативи захисту Протасового Яру відтепер активно братимуть участь у відповідних публічних заходах, які організовуватиме ЄС.