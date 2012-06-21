Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства працює над впровадженням професії незалежного інженера-консультанта, зокрема, врегулював питання оплати його послуг.
Відповідні зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1.2013 «Правила визначення вартості будівництва» вже вступили в силу.
Президент Асоціації інженерів-консультантів Яна Щурова зазначила «Урядовому кур’єру», що такі фахівці нині, на жаль, працюють лише у Львівській області: «На словах усі завжди підтримують позитивні починання, а на ділі Укравтодор просто гальмує цей процес — зрозуміло, що він не хоче такого контролю. Нині у нас працює 168 національних інженерів-консультантів, серед яких мають міжнародні сертифікати 47 фахівців. Проте, за її словами, до кінця 2018 року ситуація в цьому напрямі поліпшиться. Вона вважає, що поступово на місцях почнуть виконувати накреслення вищезгаданого закону про реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування.