Німеччина разом із партнерами активно працює над налагодженням залізничного коридору України з Європою, в тому числі «зернового».

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр транспорту ФРН Фолькер Віссінг під час Міжнародного транспортного форуму, який проходить 18-20 травня в німецькому Лейпцигу.

«Ми налагодили залізничний міст для доставки в Україну гуманітарних вантажів. І зараз працюємо над створенням «зернового мосту», щоб Україна могла експортувати свою продукцію в інші держави», - заявив міністр, додавши, що це необхідно в умовах, коли рф заблокувала чорноморські порти України.

Віссінг зауважив, що ФРН у координації з польськими колегами також допомагають у транспортуванні українських біженців від польсько-українського кордону далі на Захід.

Німецький політик нагадав, що Міжнародний транспортний форум був заснований у 1953 році, одним із його завдань була відбудова транспортної мережі після Другої світової війни.

Нині путін за допомогою білоруського режиму повернув війну в Європу, зауважив Віззінг і наголосив на рішучій підтримці інших держав України та готовності допомагати Україні як в умовах війни, так і після її завершення з точки зору реконструкції.

Міністр наголосив на надзвичайному значенні залізничного сполучення, особливо за цих умовах, і висловив надію, що вдасться з’єднати Україну з європейською мережею.

Німецький перевізник Deutsche Bahn долучився до роботи з підтримки експорту зерна з України. Дочірня компанія DB Cargo перебуває у процесі створення «залізничного зернового мосту», який зможе транспортувати велику кількість сільськогосподарської продукції до портів на Північному морі та на Адріатиці, заявляв раніше Віссінг. Очільник залізниці Річард Лутц говорить про два-три потяги на день з України через Польщу.

До війни та блокування країною-агресором українських портів 90% зерна експортувалося з України морським шляхом.