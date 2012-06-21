Барле-Гертог з населенням 3 тисячі осіб нічим не відрізняється від інших бельгійських містечок: широка вимощена бруківкою центральна вулиця з поштою, школою, собором, пекарнями, магазинами та кафе, від якої відходять вужчі вулички, де переважно житлові будинки.

Дивує лише одне: в окремих місцях хідники містечка перетинає біла лінія з хрестиків, по різні боки якої стоять літери «В» і «NL». Це не оригінальний урбаністичний дизайн, а державний кордон між Бельгією та Нідерландами. І розмежовує він бельгійське містечко Барле-Гертог від нідерландського Барле-Нассау з населенням 6 тисяч осіб. Ці два містечка, немов сіамські близнюки, злиті в одне, а лінія кордону між ними вигадливо перетинає парковки, магазини, ресторани, житлові будинки, палісадники.