Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Заповідник «Трипільска культура» діє в Тальнівському районі на Черкащині вже 18 років. Фахівці та ентузіасти зібрали тут одну з найбільших колекцій артефактів культури часів енеоліту — більше 80 тисяч одиниць зберігання з майже 60 поселень України.
Під музей колись переобладнали старе приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Певний час тому будівлю частково реконструювали. Відтоді інших робіт не проводили, хоч фонди постійно розширюються.
Недавно меценати з Німеччини зголосилися підтримати заповідник фінансово. Вони інвестують сюди понад 20 мільйонів гривень. Про’кт розрахований на 2 роки. Угоду про співпрацю між заповідником, облдержадміністрацією та головою правління «ПроКредит Банк» Віктором Пономаренком й фірмою «Капарол» уклали в Легедзиному Тальнівського району, де й розташований музей. Інвестори допоможуть осучаснити приміщення, облаштувати територію, оновити музейний та науковий комплекси.
— Бюрократичні перепони тривалий час не дозволяли реконструювати приміщення. Зараз же тут активно ведуться будівельні роботи, — прокоментував голова облдержадміністрації Роман Боднар. — Зараз у музеї утеплюють приміщення, монтують систему водопостачання та каналізації, замінюють опалення. Наступного року продовжать ремонт підвального приміщення, монтаж експозиційного музейного обладнання, створять музейну кінозалу, облаштують територію та автостоянки. Невід’ємний подальший крок — промоція. Треба більше розповідати про такі скарби. Президент України ініціює важливу всеукраїнську програму #Мандруй_Україною, в межах якої розвиватимемо туристичні «магніти». Адже нам є чим пишатися! Черкащина має посісти чільне місце у цій загальнодержавній програмі. Укладена угода про співпрацю свідчить, що суспільство, бізнес та влада, три стовпи розвитку держави, зійшлися в одному прагненні розвивати культурно-історичний проєкт. Він є знаковим для Черкащини.