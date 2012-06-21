Постанову Національнальної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік» від 9 січня 2018 року №12 опубліковано в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
Постановою затверджено ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік (без податку на додану вартість), які регулюються 16 додатками.
Ця постанова набирає чинності 18 січня 2018 року.