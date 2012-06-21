Національний олімпійський комітет відсвяткував тридцяту річницю свого створення. На врочистості в Національному палаці мистецтв «Україна» зібралися легенди українського спорту, які творили історію олімпійського руху впродовж трьох десятиріч незалежності.

«Сьогодні святкує вся Україна, бо в ній важко знайти куточок, який би не виховав чемпіона, призера чи учасника Олімпійських ігор», — сказав Президент Володимир Зеленський зі сцени палацу.

Для виховання майбутніх українських чемпіонів необхідно створити належні умови. «Тому ми почали відновлення та побудову спортивної інфраструктури. Найперше — дитячої. Це дуже важливо, бо спорт мають любити змалечку», — цитує пресслужба Офісу Президента слова Володимира Зеленського. Передбачено, зокрема, реконструкцію та спорудження 18 спортивних інтернатів для дітей, а також спортінтернатів для дітей-сиріт, 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкільних стадіонів і басейнів.

Програма «Здорова Україна» передбачає побудову двох тисяч активних парків по Україні, 10 тисяч спортивних майданчиків, 19 льодових арен по всій державі, 100 стадіонів, 25 спортивних магнітів, спорудження багатофункціональних комплексів у кожній області, здатних приймати змагання світового рівня.

З нагоди свята Україну відвідав президент МОК Томас Бах, який взяв участь у відкритті столичного урбан-парку. І подібні спортивні майданчики буде зведено в інших містах України.

Президентське подружжя разом із Томасом Бахом взяло участь у презентації книжки олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої «Золото Атланти». Видання присвячено перемогам збірної України на ХХVI літніх Олімпійських іграх 1996 року. Лілія Подкопаєва вручила примірники книжки Володимиру Зеленському та Томасу Баху. Останній отримав також із рук глави держави орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Під час особистої зустрічі Володимир Зеленський поінформував президента МОК про намір України стати господарем зимових Олімпійських ігор і майбутній діалог з Міжнародним олімпійським комітетом, аби якнайшвидше направити делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні.

Томас Бах підтримав цю ініціативу, враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни.