Коронавірус нового типу, пандемію якого оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я, є надзвичайно заразним. Мікробіологи з Гонконгу з'ясували, що носії вірусу SARS-CoV-2 створюють найбільшу загрозу для оточуючих у перший тиждень після інфікування. Як повідомляє «Урядовий кур’єр», з виданням на іноземні ЗМІ, цей факт пояснює, чому COVID-19 поширюється так стрімко.
Вчені проаналізували слину понад 30 інфікованих, обраних серед пацієнтів китайських клінік. Аналіз показав, що вірусне навантаження в слині людей з COVID-19 демонструє максимальні показники у перші сім днів після появи симптомів. Потім показник вірусного навантаження знижується.
«Вірус максимально заразний у перший тиждень хвороби. Відповідно, він дуже легко передається між людьми, роблячи заражених небезпечними для оточуючих вже на початковому етапі хвороби», - каже Келвін Те, доцент кафедри мікробіології Університету Гонконгу.
Епідемія коронавірусу розпочалася в Китаї в кінці 2019 го року і охопила спершу центральні регіони країни, а потім і всі інші. Потім хвороба перекинулася на інші країни і стала причиною пандемії. Згідно актуальними даними на ранок 26-го березня, кількість інфікованих на коронавірусну пандемію COVID-19 досягло 472 тисяч чоловік, а кількість жертв від цієї хвороби в світі становить майже 22 тисячі осіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»