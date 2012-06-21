Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Під час робочої зустрічі представників уряду і аграріїв Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями буде підписано зміни до порядку використання коштів, виділених з бюджету на підтримку фермерських господарств.
Згідно з цими змінами, чотири мільярди гривень, виділених на розвиток галузі, буде розбито на кілька програм, зокрема, на відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами для сільгоспвиробників. Обговорили також можливість запровадження для фермерів механізму страхування урожаю на випадок посухи.
За результатами зустрічі голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник повідомив на своїй сторінці в Facebook, що компенсації частини вартості придбаної фермерами сільгосптехніки за 2019 р. почнуть виплачувати 25 травня. До кінця 2020 р. мають намір створити в Україні Фонд гарантування кредитів.
Крім того, з 2021 р., після відкриття ринку землі, фермерам обіцяють надати можливість викуповувати землі постійного користування за нормативно-грошовою оцінкою на виплат протягом десяти років.
І це ще не все. На засіданні уряду внесено зміни до постанови №107 щодо надання державної підтримки розвитку тваринництва, на яку з бюджету виділено мільярд гривень.
Як повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, цю державну підтримку вирішено спрямувати перш за все на стабілізацію (тобто, хоча б припинення зменшення) поголів’я худоби та поліпшення її порідного складу заради підвищення продуктивності. З цією метою частково компенсуватиметься вартість придбаних сільгоспвиробниками племінних тварин.
Щодо будівництва об’єктів тваринництва — продовжуватиметься програма з часткового відшкодування його вартості. Тепер така підтримка має торкнутися й об’єктів зі зберігання та переробки зерна. Також, вперше в історії незалежної України, надається підтримка бджільництву, зокрема, за кількість бджолосімей.