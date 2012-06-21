Діловий жіночий стиль не слід вважати за табу для ювелірних прикрас. Врешті-решт, бізнесвумен прагне залишатися жінкою попри те, що їй випало керувати великим підприємством чи бути очільницею у фірмі з «чоловічими» обов'язками. Оригінальна каблучка, сережки або ланцюжок додадуть діловому образу керівника акцент жіночності, тендітності, чуттєвості.
Проте, ювелірний дрес-код нівелювати не варто. Особливо, коли корпоративній
культурі фірми чи компанії присутні такі елементи як консервативність і дипломатичність. Трохи адаптуємо прислів'я і нагадаємо: зустрічають не лише за одежиною, а й за
прикрасами...
Ювелірний дрес-код буквально означає перелік правил, вимог, котрі висуваються до декору ділового look'у. Робота займає у жінки, в середньому, 40 годин на тиждень – і це привід купити щось оригінальне і в міру просте, аби прикрасити корпоративний
гардероб за смаком.
Що ж дозволяється носити на роботу в офіс, а що – на діловий прийом? Чи допускає сучасний діловий гардероб біжутерію? Наскільки доцільно одягати масивні прикраси з яскравим, об'ємним камінням? Детально – у нашому матеріалі.
Джерело: https://ukrzoloto.ua/blog/yuvelirnyy-dress-kod-dlya-biznes-ledi-blestyashche-no-so-vkusom/