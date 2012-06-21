Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур`єр»
Ледь встигла стабілізуватися ситуація в обласній інфекційній лікарні, новий скандал розгорівся в Харківському обласному диспансері радіаційного захисту, який включено в перелік опорних медзакладів по лікуванню коронавіруса.
Чорнобильці, які проходять лікування в диспансері, протестують проти переведення до чорнобильської лікарні хворих на COVID-19. Так, щоб перевезти сюди з обласної інфекційки 73-річного пацієнта-чорнобильця з коронавірусом, правоохоронцям довелося демонтувати ворота та відтіснити протестувальників.
Протестуючі стверджують, що лікарня не відповідає вимогам для боротьби з СOVID, заклад розташований занадто близько до міського парку, а серед персоналу диспансеру відсутні інфекціоністи.
І останній аргумент й насправді надзвичайно серйозний. Багато лікарів відмовилися працювати з хворими на коронавірус і звільнилися. У відділенні інтенсивної терапії Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту немає анестезіолога і медсестри.
Наразі біля хворого на СOVID-19 чорнобильця чергують анестезіолог з обласної інфекційної лікарні Віта Скорик та старша медсестра Ірина, які відзначають вкрай важкий стан пацієнта, котрому необхідні респіраторна підтримка, інфузія та ін. Як повідомила радниця голови Харківської облдержадміністрації Наталія Попова, пацієнт підключений до апарату ШВЛ. Втім, забезпечити необхідне лікування в чорнобильській лікарні просто нікому.
Отож, як говорять медпрацівники з обласної інфекційної лікарні, вони просто не можуть полишити хворого і чергують тут виключно за доброю волею і навіть не можуть передбачити, коли ж ситуація увійде в нормальне професійне і людяне русло.