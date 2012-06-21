Mercedes-Benz Vision EQS, мабуть, претендує на звання найвражаючого електрокара, представленого в рамках франкфуртського автосалону. І з цим автомобілем епітети маркетологів, що описують новинку, цілком виправдані.
Як і у випадку з BMW 4 Concept, не можна пройти повз решітки радіатора, що складається з 940 окремих світлодіодів, які утворюють приголомшливу картину, складену з безлічі піктограм з трипроменевою зіркою. В її центрі розміщений підсвічений логотип марки. Аналогічний прийом використовували і при оформленні задньої частини автомобіля, тільки діодів там менше – 229.
Профіль автомобіля виглядає гармонійно і не конфліктує ні з передньою частиною, ні з задньою. Можливо, це і є втілення «аеродинамічної елегантності» і «естетичного динамізму». Дизайнерам вдалося гармонійно поєднами в образі Vision EQS хижість і грунтовність, почуття безтурботності і граничного комфорту, які він викликає.
Салон по-холодному привабливий, але він викликає й інше протилежне почуття. Малюнок панелі виконаний під китовий вус візуально робить простір об'ємнішим і викликає асоціації з яхтою. Це дозволяє позбавити дизайн буденності. Цікавою особливістю є сенсорні панелі управління, встановлені в дверях і те, що в Mercedes не зробили автомобілем- безпілотником, тут технології третього рівня: водій повинен бути залучений у процес водіння і лише іноді покладатися на електронні помічники – так вважають у компанії.
Швидше за все, у рух концепт приводиться двома електродвигунами, так як система повного приводу варіативна. Їх сумарна віддача становить 350 кВт (476 к.с.), а крутний момент дорівнює 760 Нм. Запасу ходу батареї на 100 кВт * год по циклу WLTP повинно вистачати на подолання до 700 км.
До 100 км/год Vision EQS розганяється, згідно з підрахунками Mercedes, менш ніж за 4.5 секунди, а максимальна швидкість електрокара перевищує 200 км/год. І ось що цікаво, буквально на днях відбулася прем'єра Porsche Taycan, особливістю якого є можливість підзарядки акумуляторів до 80% за 23 хвилини, але у Vision EQS цей показник кращий – фахівці кажуть, менше, ніж 20 хвилин. Тільки потрібно розуміти різницю між серійним Taycan і шоу-каром від Mercedes.
Mercedes-Benz Vision EQS не отримає серійного продовження, але стане основним для створення розкішного автомобіля з нульовим рівнем викидів. Очікується, що така модель в лінійці Mercedes-Benz з'явиться у 2021 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»