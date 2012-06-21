Оновлено обладнання в Сумській міській клінічній лікарні №5, де з початку жовтня всі рентгенологічні дослідження проводять на щойно одержаному суперсучасному апараті італійського виробництва вартістю майже 4 мільйони гривень.
Як розповів головний лікар В’ячеслав Петренко, техніка здатна просвічувати організм пацієнта у будь-якому положенні — хоч вертикальному, хоч горизонтальному. Прилад має мінімальну дозу опромінення, працює швидко, а зображення не тільки передає до робочих кабінетів лікарів, а й зберігає в електронному архіві сервера.
Пропускна спроможність — майже 40 пацієнтів за день.
Істотна економічна обставина. Рентген-апарат придбано за кошти міського бюджету через систему РrоZоrrо, завдяки чому заощадили майже 300 тисяч гривень, які використали для капітального ремонту рентген-кабінету. Послуга безплатна, за винятком випадків, коли пацієнт захоче зберегти зображення на диску, за який доведеться заплатити.