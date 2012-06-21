Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У відсотковому відношенні обсяг інвестицій в будівництво склав 11,7% від загального обсягу капітальних інвестицій, передає УНН.
Усього в січні-березні підприємствами і організаціями за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 89 млрд. грн. капітальних інвестицій, що на 37,4% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017 року.
У той же час з січня по березень 2018 року будівельні підприємства України скоротили обсяги робіт на 0,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики.
«Така відчутна різниця між обсягами інвестицій в будівництво та обсягами будівельних робіт я пояснюю тим, що чимало компаній заявили введення в експлуатацію своїх об’єктів лише в кінці 2018-на початку 2019 років. Тому і загальна картина виглядає саме як невелике зниження обсягів будівельних робіт за перший квартал 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року», — заявив «Урядовому кур’єру» начальник управління із реалізації об’єктів будівництва ПБГ «Ковальська» Дмитро Плосконос.
За його словами, ПБГ «Ковальська» також не порушуючи темпів будівництва в цьому році вводитиме низку об’єктів (зведення яких ведеться наразі) лише у кінці 2018 року та 100 тисяч квадратних метрів у 2019-му.