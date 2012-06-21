Як свідчить інформація за серпень 2018 року, яку надав Нацбанк України у попередніх даних «Кредитно-грошової статистики», кредитний портфель банків зріс на 2,3% до 607,8 мільярда гривень. Обсяги гривневих кредитів населенню за цей період зросли на 4% — до 126,2 мільярди гривень.
Обсяги гривневих депозитів навпаки скоротилися на 4,1% до 494,5 мільярдів гривень. Гривневі кошти фізичних осіб на рахунках у платоспроможних банках скоротилися на 1,3% до 251,5 мільярди гривень під впливом сезонних факторів і погіршенням курсових очікувань.
Вартість гривневих кредитів и депозитів для бізнесу незначно зросла, для населення вона залишилася практично на рівні попереднього місяця.
Відсоткові ставки за гривневими депозитами для бізнесу в серпні підвищилися до 12,4%, за кредитами в національній валюті — зросли до 17,9% річних.
Ставки за гривневими депозитами населення залишилось на рівні липня 2018 року. А от за кредитами в національній валюті вони знизилися на 0,2%.