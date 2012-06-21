Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Протягом останнього року обсяг взаємної торгівлі та інвестицій між Україною і Сполученими Штатами Америки збільшився в чотири рази. Про це заявив Президент Петро Порошенко.
«У Сполучених Штатах Америки у мене відбулася зустріч з Президентом США Дональдом Трампом, міністром торгівлі, державним секретарем, де ми домовилися різко збільшити співпрацю з США. Сьогодні ми вже можемо сказати, що тільки за останній рік обсяг нашої взаємної торгівлі та інвестицій зріс в чотири рази», – розповів Порошенко.
Відзначимо, раніше Петро Порошенко заявляв, що на сьогоднішній день іноземні інвестиції використовуються владою України для розвитку промислового виробництва.
За словами глави держави, протягом декількох років Україна доводилося витрачати кошти іноземних інвесторів на кредитно-банківську сферу, що пояснюється складними наслідками світової фінансової кризи 2008-2009 років.
Як повідомила «Урядовому кур’єру» директор департаменту поширення інформації та комунікацій, кандидат наук із держуправління Олена Вишневська, за 1-й квартал 2018 року до США з України було вивезено товарів на суму 218,93 млн доларів, що на 13% більше, ніж у першому кварталі 2017 року. Що стосується експорту послуг до США, то за січень-березень 2018 року було вивезено послуг на суму 205,61 млн доларів, що на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.