На сьогодні в Україні діє 31 583 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Про це під час Х Всеукраїнського форуму ОСББ, що відбувся у Львові, сказала міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак.
За її словами, в Україні кількість будинків, які перебувають в управлінні ОСББ, становить 17,6%. З-поміж регіонів за кількістю ОСББ лідирує Херсонська область, де такі об’єднання створено у 40% багатоквартирних будинків. На другому місці Тернопільська — такі об’єднання створено у 35% багатоквартирних будинків.
За словами міністра, Луганська, Харківська та Чернігівська області відстають від цієї позитивної динаміки та мають значно нижчий показник управління будинками через ОСББ.
Альона Бабак зазначила, що в Україні поширюються позитивні явища, коли власники навіть без створення ОСББ ухвалюють самостійні виважені рішення щодо управління своїм майном і обирають управителів.
«Майже 7% багатоквартирних будинків обрали управителів самостійно. І тут лідирує Вінницька область, в якій 28% багатоквартирних будинків самостійно визначилися з управителями. На другому місці Хмельниччина — 17%. Загалом в Україні у 22,7% будинків управителя ще призначають органи місцевого самоврядування за результатами конкурсів.
Це, звичайно, важлива динаміка розвитку інституту власності в Україні. Гадаю, тепер наше спільне завдання — захистити його, дати людям змогу справді управляти своїм майном і відчувати захищеність», — сказала вона.
За її словами, Мінрегіон і надалі буде відкритим для співпраці у цьому напрямі та підтримуватиме рух ОСББ. «Сподіваюся, найближчим часом ми оновимо роботу Національної ради голів ОСББ і через цей інструмент надалі уточнюватимемо та удосконалюватимемо законодавчі рамки, підзаконні акти, щоб прибирати все, що заважає ОСББ реалізовувати свої можливості з управління будинками», — повідомила міністр.
Вона нагадала, що ОСББ — це інструмент, що дає змогу людям, які мають квартири та житлові приміщення, спільно ухвалювати рішення, ефективно управляти своїм майном, відкривати рахунки, через які можна прозоро інвестувати кошти співвласників і скеровувати їх на управління будинком. Це сьогодні можна зробити лише через ОСББ.