Майже півмільйона гривень — такий розмір гранту від Українського фонду культури, який виграв Рівненський обласний краєзнавчий музей.
— У Рік охорони культурної спадщини це особливо актуально, — зауважує директор музею Олександр Булига. — Він позначиться для нас тим, що вже до його завершення у музеї з’явиться апаратно-програмний комплекс для електронного обліку експонатів. На першому етапі це буде облік нашої колекції, далі плануємо обліковувати предмети інших музеїв краю. Для цього, крім наших працівників, до роботи на договірних засадах залучаємо програмістів. Адже інформаційні технології в українських музеях — вимога сьогодення.
Облікова підсистема передбачає, зокрема, зручний інтерфейс, базу даних музейних предметів з фіксацією їхнього стану на всіх життєвих циклах, їх презентацію та реєстрацію поточних змін.
До слова, в Рівненському обласному краєзнавчому музеї понад 140 тисяч експонатів, особливе місце належить творам волинського іконопису та предметам козацької доби. Сам музей розміщений у приміщенні, що є пам’яткою архітектури ХІХ століття і, власне, найбільш цінним «експонатом». Його історія пов’язана з іменами Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша, Михайла Драгоманова, Володимира Короленка. Спочатку тут була гімназія (1839 рік), затим департамент освіти уряду Директорії, очолюваний Іваном Огієнком, рейхскомісаріат «Україна» Еріха Коха, а в радянські часи — обком компартії.
Нині тут працює небайдужий колектив, який сам творить новітню історію краю. Приміром, на «Музейні гостини», що вже відзначили чверть століття, до Рівного приїздять народні майстри з усієї України. А на початку жовтня в межах міжнародної конференції тут говоритимуть про інноваційні технології в музейній, архівній та бібліотечній справах її учасники з України та Польщі. Адже для сусідів-поляків інтерактивні музеї вже не новина, втім, облаштовують їх зазвичай за грантові кошти ЄС.