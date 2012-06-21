У межах нового етапу співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за проєктом «Реформи енергоефективності в Україні» в нашій країні планують створити три енергоінноваційні центри діяльності. Реалізуватимуть проєкт у студентському середовищі, серед молоді та школярів, оскільки його спрямовано передовсім на поширення найкращих міжнародних практик і навчальних матеріалів саме для цієї категорії суспільства.
У Харкові представники GIZ провели добір потенційних учасників проєкту серед вишів міста і зупинилися на Національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, де, на думку ініціаторів, створено найбільш відповідну базу для підготовки фахівців з енергоефективності за компонентом «Професійні кваліфікації», який виконують за дорученням уряду Німеччини.
Як пояснили в департаменті взаємодії з міжнародними агентствами і фінансовими установами Харківської міськради, бекетовський енергоінноваційний хаб, реалізуючи основні завдання з підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері енергоефективності, безсумнівно стане центральним осередком комунікації роботодавців і потенційних працівників.
Володимир ЯРИН
для «Урядового кур’єра»