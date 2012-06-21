Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Приємне повідомлення надійшло цими днями на адресу Охтирської ЗОШ №1 та особисто вчительки англійської мови Оксани Мироняк.
Вона стала єдиною викладачкою із Сумщини, хто ввійшов до топ-десятки вчителів за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2019.
Оксана Мироняк з педагогів, які все життя віддали школі. Своїх вихованців учить англійській мові понад 30 років. За цей час її учні досягли чудових результатів, про що свідчать численні перемоги як у всеукраїнських, так і міжнародних олімпіадах, оглядах.
Глибокі знання демонструють юні знавці англійської під час складання тестів, участі в навчальних програмах у різних країнах Європи – Великобританії, Чехії, Польщі.
Означену національну премію для викладачів позаторік заснувала громадська спілка «Освіторія», уклавши відповідний меморандум із фондом Varkey GEMS Foundation. Таким чином заохочується робота не лише зі своїми вихованцями з тих чи тих предметів, а й суспільна важливість цієї праці.