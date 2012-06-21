Кабінет Міністрів України призначив новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.
Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Телеграм-каналі.
До того Новікова обрала конкурсна комісія.
«Перед ним стоїть важливе завдання — забезпечити відкритість і прозорість органу, а головне — показати всім нам конкретні результати знищення корупції», — зазначив Гончарук.
Прем'єр розповів, що Новіков має вищу юридичну освіту та працював в органах прокуратури понад 10 років.