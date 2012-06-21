Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У дитячому оздоровчому таборі «Прибережний», що у смт Лазурне Херсонської області урочисто відкрили першу чергу спортивного комплексу для підготовки спортсменів-олімпійців та олімпійського резерву. Ним стало футбольне поле зі штучним покриттям, аналогів якому немає на півдні Україні. Тренування на ньому можна проводити у будь-яку пору року, а після введення в експлуатації всіх черг спорткомплексу, тут достойно прийматимуть не лише українські, але й міжнародні футбольні команди.

Цей об’єкт став першим проектом, що реалізований за поширеною в Європі моделлю державно-приватного партнерства. Відповідний меморандум між Міністерством молоді та спорту, Федерацією легкої атлетики, Херсонською облдержадміністрацією та ТОВ «Прибережний» підписали ще у березні. Меморандумом передбачено, що усі витрати на будівництво і модернізацію бере на себе бізнес, а держава гарантує якнайширшу популяризацію цієї ідеї серед спортивних товариств та окремих спортсменів, аби сучасна тренувальна база використовувалася максимально ефективно.

«На бюджетні кошти, звичайно легко все побудувати, коли вони виділяються державою, коли можна показати дуже швидко ефективність використання цих коштів. А унікальність цього об’єкту, справді в тому, що це ініціатива, завзяття і наполегливість місцевих патріотів», – відзначив на церемонії відкриття Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Ініціатором будівництва і головним інвестором став Механічний завод, який увійшов до складу засновників «Прибережного».

«До нас неодноразово зверталися різні спортивні організації з проханням прийняти їхніх спортсменів, – зазначив голова правління Механічного заводу Андрій Путілов. – Але, на жаль, на Херсонщині досі не було відповідної інфраструктури, тому ми вирішили виправити цю ситуацію. Відтепер матимемо унікальний об’єкт високого класу».

Сам комплекс, який розбудовується на базі спортивно-оздоровчого табору «Прибережний», відповідає усім європейським стандартам. Новий об’єкт спортивної інфраструктури передбачає декілька етапів і розрахований на п’ять років, його реалізація розпочнеться з будівництва спортивного ядра на території ТОВ «Прибрежний». Уже на осінь сучасне спортивне ядро має повністю відкритися для тренування. Тут запрацюють легкоатлетична доріжка на чотири смуги та спринтерська доріжка на шість смуг; два сектори ігрових багатофункціональних майданчиків для гри у баскетбол та волейбол, сектори для стрибків (у тому числі, і для потрійного). Є домовленість, що вже наступного року тут буде готуватися легкоатлетична збірна України до Олімпіади в Токіо.

Спорткомплекс розрахований і на тренування спортсменів-паралімпійців. Адже з часу анексії Криму унікальна спортивна база в Євпаторії, яка була основним тренувальним комплексом паралімпійців, залишається недоступною. Вартість проекту складає 20 мільйонів гривень. Також планують залучити кошти інвесторів із США та Західної Європи, вже ведуться такі перемовини.

Основне завантаження спортивних змін припадатиме на період міжсезоння, на весну-осінь, а влітку тут, як і раніше, відпочиватимуть переважно школярі. Загалом комплекс розрахований на одночасне оздоровлення і тренування тисячі школярів та дорослих, а в перспективі їх кількість зросте до двох тисяч. Наприкінці урочистостей гостям заходу були продемонстровані показові виступи спортсменів, також відбувся футбольний матч між збірними смт Лазурне й ДОТ «Прибережний».