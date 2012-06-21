Сумська область готова до наступного опалювального сезону на 99,9 відсотка.
Про це повідомила т. в. о. голови Сумської ОДА Ірина Купрейчик у ході селекторної наради з означеного питання, яку провів Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Зокрема, 0,1 відсотка бракує житлово-комунальному господарству, в якому із 4072 житлових будинків лише 9 поки що не готові до зими: у трьох лагодять покрівлю, у шести – системи гарячого та холодного водопостачання.
Разом з тим хоч сьогодні можуть розпочати опалювальний сезон теплові і водопровідно-каналізаційні підприємства, заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.
Створено належні запаси палива, закупівлі якого тривають.
За прогнозами, опалювальний сезон на Сумщині може розпочатися дещо раніше традиційних термінів – 10-12 жовтня, тоді як до шкіл, дитячих садків, лікарень та інших об’єктів соціальної сфери тепло можуть подати у найближчі 2-3 дні.